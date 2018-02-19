الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الضامنة لتخفيض مستوى العنف في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي الدولة الضامنة للتسوية في سوريا "روسيا وتركيا وإيران" لاتخاذ إجراءات تخفض العنف في سوريا.

© Sputnik. Michael Klimentyev بيسكوف: نحضر للقاء بوتين وروحاني وأردوغان في شهر أبريل بتركيا

بروكسل — سبوتنيك . وقال بيان لمفوضة الشؤون الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية، خريستوس ستيليانيديس، إن الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف المتنازعة لاتخاذ إجراءات تضمن تخفيض مستوى العنف في مناطق خفض التصعيد الأربعة.

وأضاف البيان دعوته الدول الضامنة إلى حماية الشعب السوري مع الالتزام بالقانون الإنساني.

وكانت قمة ثلاثية عقدت بين رؤساء الدول الضامنة للتسوية في سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية في وقت سابق، الإثنين، إنه يجرى التحضير للقاء بين بوتين وأردوغان وروحاني في تركيا بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل.