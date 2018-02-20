32 قتيلا وجريحا في مواجهات عنيفة بين "أنصار الله" والتحالف باليمن

تواصلت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة لحج جنوب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في محافظة تعز لـ"سبوتنيك" بأن الجيش اليمني صد يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط، هجوماً لمسلحي "أنصار الله" على مواقع عسكرية في محيط جبل قبهان وتبة القوز بمديرية مقبنة.

© AP Photo/ Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن مقتل 12 عسكريا إماراتيا بينهم ضابط بكمين في تعز

وأضاف المصدر، أن المواجهات أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 5 من مسلحي "أنصار الله"، وانتهت بتراجع المهاجمين.

مشيراً إلى أن مواجهات أخرى شهدها محيط جبال جريدم والحمام والبرقة في ذات المديرية، فيما شنت مدفعية الجيش اليمني قصفاً على تجمعات لمسلحي "أنصار الله" في منطقة العبدلة أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

في السياق، لقي مسلحان من "أنصار الله" مصرعهما وأصيب آخرون بمواجهات مع قوات الرئيس هادي في محيط قرية تبيشعة في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.

كما شهدت منطقة الصياحي ومحيط جبل المنعم ومنطقة الأشعاب وتبة الخلوة في الضباب غرب تعز مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين، أوقعت خسائر في صفوف الطرفين.

في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي سقطوا بهجوم لمسلحي "أنصار الله" على مواقع عسكرية في كسارة الدفاع الجوي بمنطقة بير باشا غرب تعز.

مضيفاً، أن المسلحين الحوثيين أعطبوا آلية للقوات الحكومية في بير باشا.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser/Files تقرير: الجيش السعودي مقبل على استخدام أشهر سلاح في العالم

إلى ذلك، دارت مواجهات بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" فإن قوات الرئيس هادي كبدت مسلحي "أنصار الله" قتلى وجرحى بمواجهات عنيفة في منطقة شعب الساحة بمديرية ناطع.

لافتاً إلى أن الجيش اليمني أعطب آلية عسكرية لـ"أنصار الله" بقذيفة مدفعية خلال محاولتها تعزيز عناصرها في ذات المديرية.

يأتي ذلك عقب إعلان الحوثيين استهداف تجمعات لقوات الرئيس هادي في مديرية مكيراس بقذائف المدفعية ألحقت خسائر في الأرواح والعتاد.

على صعيد آخر، لقي 12 جندياً من قوات الرئيس هادي مصرعهم في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وحسب مصدر ميداني في "أنصار الله" بمارب شرق صنعاء لـ "سبوتنيك"، فإن جماعة الحوثيين قتلوا 12 جندياً في الجيش اليمني بعمليات قنص في مناطق متفرقة بمديرية صرواح غرب مارب.

وأشار إلى أن طيران التحالف نفذ 10 غارات على المديرية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن غارات التحالف على صرواح استهدفت تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" مخلفةً أكثر من 10 قتلى وعدداً من الجرحى.

في محافظة لحج جنوب اليمن، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في منطقة كرش بمديرية القبيطة، اثر زحف للجيش اليمني باتجاه التبة الحمراء، لم يحقق تقدماً يذكر وفقاً لمصدر في "أنصار الله".

أما في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أعطب الحوثيون جرافة عسكرية بصاروخ موجه شمال صحراء ميدي.فيما شن طيران التحالف 20 غارة على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وجدد طيران التحالف غاراته على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني: إن طيران التحالف استهدف بغارتين تجمعين لمسلحي "أنصار الله" غرب منطقة محلي في مديرية نهم، كما شن غارتين على تعزيزات للحوثيين في منطقة الرزوة أدت إلى تدمير عربتين تحملان ذخيرة وأسلحة.

© Sputnik. Hani Mohammed بعد أنباء الوساطة المصرية... تفاصيل الخطة السعودية الجديدة في اليمن

مضيفاً أن مدفعية الجيش اليمني قصفت تجمعاً للحوثيين في منطقة المداريج شرق قطبين في المديرية ذاتها.وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 5 غارات على منطقتي البقع والصوح في مديرية كتاف، وغارة على منطقة آل عقاب في مديرية سحار أسفرت عن إصابة شخصين.

وكثفت القوات السعودية قصفها الصاروخي والمدفعي على المديريات الواقعة على الشريط الحدودي، حيث أصيبت إمرأة بقصف مدفعي على مديرية رازح، وتعرض منزل للتدمير ونفقت عدد من المواشي جراء سقوط صاروخ سعودي على منطقة آل عمر بمديرية منبه.

بشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أبلغ "سبوتنيك" بمصرع جنديين سعوديين برصاص قناصي "أنصار الله" في قطاعي جازان ونجران جنوب غربي السعودية، عقب مقتل جندي في الجيش السعودي بقرية قوى في جازان.وأوضح، أن وحدة القنص في جماعة الحوثيين قتلت جندياً في الجيش السعودي بقرية حامضة في جازان، و جندياً سعودياً آخر في موقع الشبكة بنجران.

كما لقي جنديان من الجيش اليمني مصرعهما قنصاً بنيران الحوثيين قبالة منفذ علب بقطاع عسير.

واستهدف مسلحو "أنصار الله" بالمدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقعي الشرفة والشبكة بنجران، كما أعطبوا آلية عسكرية سعودية بعبوة ناسفة قبالة جبال عليب.