الجيش الأمريكي: "سيناء 2018" مهمة جدا لضمان أمن الشعب المصري

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، بأن مصر تحارب الإرهاب منذ فترة وحتى الآن، موضحا أنها أطلقت مؤخرا عملية عسكرية ضد الإرهابيين في سيناء، متمنيا كل التوفيق للقوات المسلحة المصرية في هذه العملية.

وقال فوتيل خلال مقابلة خاصة مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية، مساء الاثنين، إن العملية العسكرية في سيناء مهمة جدا لمواجهة هذا التحدي ولضمان الأمن للشعب المصري، لافتا الى أن أمريكا على استعداد لمساعدة مصر في محاربة الإرهاب.

وعن التعاون العسكري بين مصر وأمريكا، أكد فوتيل أن التعاون العسكري مستمر، مشيرا الى أن هناك خطط لإعادة إطلاق نسخة جديدة من تدريبات "النجم الساطع" بين البلدين.

© Sputnik. Mohammed Ebaid بالفيديو... معركة الجيش المصري في سيناء تكشف امتلاكه لواحد من أقوى الأسلحة

وأوضح أن ا لنجم الساطع من التدريبات العسكرية الهامة، حيث يتم تبادل الخبرات بين البلدين، مضيفا، أن هذه التدريبات العسكرية تساعد في الاستقرار الإقليمي.

وعن الوضع في سوريا، قال فوتيل إن قوات سوريا الديمقراطية أكثر فعالية في محاربة الإرهاب وحققت نجاحات استثنائية على مدار الفترة الماضية، مضيفا أن واشنطن ستواصل دعمها للاستمرار في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولإعادة الاستقرار بالمنطقة.

وفيما يتعلق بتواجد قوات أمريكية في سوريا، قال قائد القيادة المركزية الأمريكي، "إن الوجود العسكري مع شركائنا في سوريا هو من أجل أن يعم الاستقرار في المنطقة ومن أجل المساعدة في ضمان عدم عودة تنظيم "داعش" الإرهابي مرة أخرى، فضلا عن تحسين الوضع السياسي والاجتماعي، وسنبقى مع شركائنا حتى إتمام التسوية السياسية".

وبشأن الوضع في العراق، أكد الفريق أول جوزيف فوتيل أن قوات الأمن العراقية نجحت في تحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددا على حرص التحالف على مواصلة دعم العراق للقضاء على "داعش".

وأوضح أن وجود القوات الأمريكية في العراق يهدف إلى القضاء على عناصر التنظيم الإرهابي، فضلا عن تعزيز قوات الأمن العراقية.

وبخصوص التهديدات الإيرانية في المنطقة، قال قائد القيادة المركزية إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على ردع الأنشطة الإيرانية التي تهدد المنطقة، بالإضافة إلى دعم دول المنطقة من أجل ضمان تحقيق التقدم والاستقرار.