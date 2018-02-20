سجن أميرين من الأسرة الحاكمة في الكويت لمدة 5 سنوات

© AP Photo/ Jon Gambrell أمير الكويت يتخذ قرارا بشأن ديون المواطنين والمقيمين

والأميران اللذان أدينا، اليوم، ضمن ستة متهمين هما العذبي الصباح، ابن شقيق أمير الكويت والرئيس السابق لمكتب الأمن القومي الكويتي، والشيخ خليفة الصباح الناشر في جريدة "الوطن" الكويتية، وذلك وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

من جانبه، أكد المحامي سعود الحمدان، الممثل عن رئيس مجلس النواب مرزوق الغانم، أن الأميرين حكم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 5000 دينار كويتي، أي ما يعادل 16.700 دولار.

وتشمل قضية المتهمين بإهانة رئيس مجلس الأمة، إرسال رسائل على تطبيق "الواتس آب"، ونشر فيديوهات مفبركة لقضاة كويتيين يتقاضون رشاوى.