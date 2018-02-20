مصدر لـ"سبوتنيك": لا توجد رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وموسكو في 20 فبراير

قال مصدر في مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، إنه لا توجد رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وموسكو اليوم.

© Sputnik. ahmed روسيا ومصر تتفقان حول سلامة الرحلات الجوية بين البلدين

وأشار المصدر في تصريحات لـ" سبوتنيك " إلى أنه لم يتم التخطيط لرحلات جوية من وإلى موسكو في 20 فبراير/شباط، وكذلك لم تتم عمليات بيع وحجز تذاكر الطيران إلى العاصمة الروسية.

وكان مصدر دبلوماسي مصري قد قال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ضمن اجتماعات مؤتمر ميونيخ الأمني الأخير، حيث جرت مناقشة "الملف السياحي".

وأضاف المصدر المصري: "لم يأمر الوزير مساعديه بالتوجه إلى موسكو لاستيضاح أسباب عدم استئناف رحلات الطيران".

وقال المصدر: "مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية محمد البدري طلب منه المشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي، والذي يقام في العاصمة الروسية هذه الأيام".

وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قد أعلن، في وقت سابق، أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة وأن خطة عودة الرحلات في النصف الثاني من فبراير/ شباط الجاري ما زالت قائمة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 4 يناير/ كانون الثاني 2018، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي السنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "كوغاليم آفيا" فوق سيناء في العام 2015.

يتبع…