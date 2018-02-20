قتلى وجرحى في حادثة دهس بالسعودية (صور)

قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون، مساء أمس الاثنين، في حادثة دهس في مدينة جازان جنوبي السعودية.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE السعودية تحذر سكان منطقة جازان

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية ، فقد شكلت الشرطة السعودية في مدينة جازان لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات حادثة دهس تسببت بمقتل عدد من سائقي فريق دراجات هوائية أثناء التدريب.

وقال المتحدث باسم شرطة جازان النقيب نايف الحكمي: إنه "بعد اصطدام سيارة يقودها شاب أرعن بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدراجات وعددهم 17 أثناء أدائهم تمرينا بالطريق الزراعية المؤدية إلى قرية كعلول في أبو عريش، وجه مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر القحطاني، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادثة والأسباب التي أدت إلى وقوعها".

ولفت الحكيمي إلى أن عدم التقيد بقواعد المرور المنظمة لسير الدراجات الهوائية ووجود الدراجين على طريق زراعية خارج النادي، ربما أدت إلى الحادثة.

وفيما يخص تفاصيل الواقعة، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: "إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحادثة، وعلى الفور توجهت 6 فرق إسعافية إلى عين المكان، وعند الوصول اتضح وجود 10 حالات، 4 منها وفيات و 6 إصابات نقلت على الفور إلى مستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج".

#السحيمي_يطالب_باغلاق_المساجد



صحيفة الوطن السعودية/ #عاجل وفاة 4 وإصابة 6 من لاعبي دراجات اليرموك أثناء أدائهم التدريبات على طريق أبوعريش جازان..منهم لاعبين بعمر 15 سنة.https://t.co/VcMdRNWk3h



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شوفوا التسيب والفوضى والتنظيم السيئ pic.twitter.com/yvoBCBfDBV — M1 (@GERONIMO_M1) February 19, 2018

من جانبه، تقدم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" التعازي والمواساة لأسرة لاعبي نادي اليرموك للدراجات المتوفين، وخالص الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل موجهاً بالتحقيق في الحادثة ومعرفة أسبابها.

خالص العزاء وصادق المواساة لأسر لاعبي نادي اليرموك للدراجات

ودعواتي للمصابين بالشفاء العاجل..

وسيتم التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 19, 2018

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