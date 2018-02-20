"مصر للطيران": تأجيل استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو إلى أول أبريل المقبل

أعلن مصدر مسؤول في شركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، أنه تم تأجيل استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو إلى أول شهر أبريل/نيسان المقبل.

© REUTERS/ Christian Hartmann مصدر لـ"سبوتنيك": لا توجد رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وموسكو في 20 فبراير

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك ":

الشركة لأسباب تتعلق بنسب إشغال الرحلات، قررت تأجيل تنظيم الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو، لمدة شهر آخر.

وتابع: "كان من المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران الرحلات المباشرة بين مصر وروسيا في نهاية شهر فبراير/شباط الجاري، ولكن لعدم وجود حجوزات كافية من الجانب الروسي، قررت الشركة تأجيل استئناف الرحلات إلى الجدول الصيفي، الذي يبدأ من أول أبريل/نيسان، من كل عام".

وشدد المصدر:

"لا توجد أية عقبات أمام عودة الطيران الروسي لمصر، ولكن التأجيل لأسباب تتعلق باستكمال التصاريح اللازمة".

وكان مصدر في مطار القاهرة قد قال، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك" إنه تأجلت رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم 20 فبراير/شباط.

وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قد أعلن، في وقت سابق، أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة وأن خطة عودة الرحلات في النصف الثاني من فبراير/ شباط الجاري ما زالت قائمة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 4 يناير/ كانون الثاني 2018، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي السنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "كوغاليم آفيا" فوق سيناء في العام 2015.