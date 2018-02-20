البشير يصدر قرارا جمهوريا بشأن مدير المخابرات

© AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY مدير مخابرات السودان الجديد يوجه دعوة للقوات النظامية

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" ، فقد أصدر "رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أول أمن مهندس محمد عطا المولى عباس سفيرا بوزارة الخارجية بالقطاع الأول الخاص".

وكان عطا أُقيل من منصبه كمدير للمخابرات والأمن، الأسبوع الماضي، وعــين صلاح عبد الله محمد قوش بدلا منه.

يُـشار إلى أن عطا عمل من قبل بجهاز الأمن في 1992، وعين نائبا لمدير جهاز المخابرات في عام 2004. وفي 2009 أقيل صلاح عبد الله محمد "المدير الحالي للمخابرات" من منصبه كمدير للمخابرات وقتها وعُـين عطا بدلا منه.