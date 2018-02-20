مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في سقوط قذائف على دمشق

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بسقوط قذائف صاروخية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، على أحياء عدة بالعاصمة السورية دمشق.

© Photo/ SANA إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذائف متفجرة على دمشق وضواحيها

دمشق — سبوتنيك . وأبلغ مصدر في شرطة دمشق، وكالة "سبوتنيك"، بأن "المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق أطلقت عددا من القذائف الصاروخية سقطت إحداها على سيارة بالقرب من فندق داما روز وسط دمشق أدت إلى مقتل سائقها واحتراقها بالكامل".

وأضاف المصدر أن "قذيفة أخرى سقطت على حي الزبلطاني أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، في حين تسببت القذائف التي سقطت على أحياء العباسيين، والميدان، والزاهرة القديمة، والعمارة، وباب توما، بوقوع أضرار مادية".

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق، أمس الاثنين، إن "خمسة أشخاص أصيبوا بسقوط عدد من القذائف المتفجرة على أحياء العاصمة دمشق وضواحيها"، لافتاً إلى أن القذائف سقطت على أحياء كشكول والعمارة وباب توما، فيما سقطت 7 قذائف صاروخية على محيط ضاحية الأسد بحرستا وتسببت بوقوع أضرار مادية كما سقطت قذائف على مدينة جرمانا بريف دمشق وأدت إلى وقوع إضرار مادية بالموقع".

وتم في سوريا توثيق نحو 35 ألف ضحية خلال الأزمة نتيجة القذائف وحالات القنص من المسلحين في أربع محافظات وهي دمشق وحلب وحمص واللاذقية.