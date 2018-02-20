مصر للطيران: ننتظر انتهاء بعض الإجراءات لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو

أصدرت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 20 فبراير/شباط، بياناً بشأن استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

وأكد صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، "أن الشركة في انتظار إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتشغيل رحلاتها من جديد بين البلدين وسيتم وضع الرحلات علي أنظمة الحجز لبداية التشغيل الفوري.

وأضاف مسلم، في بيان حصلت "سبوتنيك " على نسخة منه، أن التشغيل سيبدأ بعدد ٣ رحلات أسبوعية أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وذلك على متن أحدث طائرات مصر للطيران من طراز البوينج B737-800 NGs.

وأوضح أن الشركة في انتظار إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتشغيل رحلاتها من جديد بين البلدين، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء تلك الإجراءات، سيتم وضع الرحلات على أنظمة الحجز لبداية التشغيل الفوري.

وكان مصدر مسؤول في شركة "مصر للطيران"، أعلن، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، أنه "تم تأجيل استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو إلى أول شهر أبريل/نيسان المقبل".