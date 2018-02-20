السعودية تواصل اتخاذ القرارات "غير المسبوقة"

وتشمل الاتفاقية إنشاء ساحة خاصة لممارسة رياضة السيارات (الدرافت)، بالإضافة لمشاريع رياضية أخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا.
وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن الخطط النوعية التي تسعى الهيئة العامة للرياضة لتنفيذها على أرض الواقع، لزيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.
هذا وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قد افتتح في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في الرياض، وذلك بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.
وأقيمت البطولة لأول مرة على أرض المملكة بمشاركة 236 لاعباً ولاعبة، يمثلون 70 دولة، ويشرف عليها 40 حكما دوليا.
ولاقى تنظيم البطولة في السعودية تغطية إعلامية كبيرة، واهتماما ومتابعة من وسائل إعلام محلية وعالمية.
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