السعودية تواصل اتخاذ القرارات "غير المسبوقة"

تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات توصف بـ"غير المسبوقة"، إلى نشر ثقافة مجتمعية رياضية جديدة، عبر إنشاء صالات للألعاب والهوايات المختلفة الجديدة للمواطن السعودي، كالبولينغ والبلياردو والدرافت، وغيرها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ، وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، تركي آل الشيخ ، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة الشركة المشرفة على المركز العالمي للبولينغ، الأمير عبدالحكيم بن مساعد، تتضمن إنشاء ثلاث صالات للبولينغ والبلياردو في كل من العاصمة الرياض، وجدة في غرب البلاد، والدمام في الشرق السعودي.

وتشمل الاتفاقية إنشاء ساحة خاصة لممارسة رياضة السيارات (الدرافت)، بالإضافة لمشاريع رياضية أخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وتأتي هذه الاتفاقية، ضمن الخطط النوعية التي تسعى الهيئة العامة للرياضة لتنفيذها على أرض الواقع، لزيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.

هذا وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قد افتتح في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج في الرياض، وذلك بالتعاون مع الاتحادين السعودي والدولي للشطرنج.

وأقيمت البطولة لأول مرة على أرض المملكة بمشاركة 236 لاعباً ولاعبة، يمثلون 70 دولة، ويشرف عليها 40 حكما دوليا.

ولاقى تنظيم البطولة في السعودية تغطية إعلامية كبيرة، واهتماما ومتابعة من وسائل إعلام محلية وعالمية.