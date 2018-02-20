بالفيديو: مروحيات أمريكية تنقل "دواعش"... وهذه قواعد واشنطن في شمال شرق سوريا.

ذكرت مصادر أهلية في مدينة الحسكة السورية أن مروحية أمريكية هبطت منذ يومين في باحة سجن الحسكة المركزي للمرة الثانية خلال أقل من شهر، لنقل معتقلين من مسلحي وقادة تنظيم "داعش" إلى القاعدة الأمريكية في منطقة رميلان شمال شرقي سوريا.

© AP Photo/ Office of the Iranian Supreme Leader via AP خامنئي: أمريكا نقلت "داعش" إلى هذه الدولة

وفي تصريح خاص لـ" سبوتنيك "، أوضح مصدر محلي من مدينة الحسكة فضّل عدم ذكر اسمه، أن أهالي المنطقة شاهدوا من أسطح منازلهم المروحية الأمريكية وهي تحلق في سماء المدينة لتهبط في سجن الحسكة الذي تسيطر عليه الفصائل الكردية لإجلاء أسرى من تنظيم "داعش".

وأضاف أن معلومات متداولة بين الأهالي تفيد بأن المروحيات الأمريكية تنقل من حين لآخر عتاد حربي وذخائر إلى سجن الحسكة، ما يشي بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تحويل السجن إلى قاعدة عسكرية.

ورجحت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أن تكون الحوامات الأمريكية قد نقلت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي من السجن المركزي بالحسكة باتجاه القاعدة الأمريكية في قرية أبو حجر التابعة لناحية رميلان في أقصى شمال شرق سوريا.

وسبق أن تحدثت مصادر في حي غويران عن نقل عناصر "داعش" من ريف دير الزور إلى سجن الحسكة المركزي، مؤكدة وجود نحو 100 عنصر من تنظيم "داعش" داخل السجن غالبيتهم من الجنسيات الأجنبية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء أن مروحيات أمريكية، قامت أخيراً بإجلاء مجموعة جديدة من متزعمي تنظيم "داعش" من عدة مناطق بريف دير الزور إلى ريف الحسكة مواصلة بذلك دعم واشنطن للتنظيم الإرهابي.

وتعد قاعدة "لايف ستون" القاعدة العسكرية الأمريكية الثالثة في شمال شرق سوريا وجميعها في مناطق سيطرة القوات الكردية منها قاعدة قرب حقول رميلان النفطية وأخرى في منطقة مبروكة شرق شمالي المدينة بنحو 85 كيلومتراً، تضاف لهما قاعدتان في ريف حلب الأولى في الجلبية والثانية شمالي مفرق صرين على الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، وتواصل الحوامات الأمريكية نقل المعدات والأسلحة باستمرار إلى القاعدة.

ويقع سجن الحسكة المركزي في منطقة صخريّة مرتفعة تتوسّط حيي الليلية وغويران وسط مدينة الحسكة وعلى جانبيه نهر الخابور.