المتحدث باسم القوات المشتركة: خلايا "داعش" ما زالت تعمل في العراق

أكد العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة لمحاربة "داعش" في العراق، أن الخلايا النائمة للتنظيم مازالت متواجدة في بعض المناطق، ويمكن أن تسبب بعض القلاقل خلال الفترة القادمة، لكن الأجهزة الإستخباراتية تكثف جهودها للتضييق على تلك الخلايا وشل حركتها.

وقال رسول، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "نحن أعلنا القضاء على "داعش" بشكله التنظيمي على الأرض، وعملنا الآن ينصب على تكثيف الجهد الاستخباراتي وملاحقة تلك الخلايا والقضاء عليها".

© Sputnik. Nazek Mohammad متطلبات اقتراع الهاربين من بطش "داعش" في انتخابات العراق

وأردف المتحدث العسكري أن التنظيم اليوم لا يستطيع السيطرة على أي شبر من الأرض، بل يعتمد على العمليات الإرهابية في أماكن متفرقة من البلاد وبشكل خاص في المناطق الوعرة والجبلية التي تختبىء بها وتقوم بعملياتها من آن لآخر، وان القوات العراقية تقوم بعمليات مداهمة وتفتيش في كل تلك المناطق وفي أوقات مختلفة، و"هذه الأمور تحتاج إلى وقت وجهد للكشف عن تلك الخلايا والقضاء عليها، فالحرب على الإرهاب في العراق لم تنتهي".

وحول تأثير تلك الخلايا الداعشية على العملية الانتخابية القادمة في العراق، قال رسول: "هناك جهود كبيرة تقوم بعمليات استباقية نفذت العديد من العمليات واستطاعت تفكيك العديد من الخلايا قبل تنفيذها للعمليات الإرهابية وقتل الأبرياء".

وأشار المتحدث العسكري إلى أن عمليات التنسيق بين القوات المشتركة ودول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب مازالت مستمرة ويتم تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي فعمليات التعاون مستمرة فيما يختص بعمليات استهداف "داعش" وملاحقة خلاياه.