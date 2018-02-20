المتحدث باسم القوات المشتركة: خلايا "داعش" ما زالت تعمل في العراق

وقال رسول، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "نحن أعلنا القضاء على "داعش" بشكله التنظيمي على الأرض، وعملنا الآن ينصب على تكثيف الجهد الاستخباراتي وملاحقة تلك الخلايا والقضاء عليها".
وأردف المتحدث العسكري أن التنظيم اليوم لا يستطيع السيطرة على أي شبر من الأرض، بل يعتمد على العمليات الإرهابية في أماكن متفرقة من البلاد وبشكل خاص في المناطق الوعرة والجبلية التي تختبىء بها وتقوم بعملياتها من آن لآخر، وان القوات العراقية تقوم بعمليات مداهمة وتفتيش في كل تلك المناطق وفي أوقات مختلفة، و"هذه الأمور تحتاج إلى وقت وجهد للكشف عن تلك الخلايا والقضاء عليها، فالحرب على الإرهاب في العراق لم تنتهي".
وحول تأثير تلك الخلايا الداعشية على العملية الانتخابية القادمة في العراق، قال رسول: "هناك جهود كبيرة تقوم بعمليات استباقية نفذت العديد من العمليات واستطاعت تفكيك العديد من الخلايا قبل تنفيذها للعمليات الإرهابية وقتل الأبرياء".
وأشار المتحدث العسكري إلى أن عمليات التنسيق بين القوات المشتركة ودول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب مازالت مستمرة ويتم تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي فعمليات التعاون مستمرة فيما يختص بعمليات استهداف "داعش" وملاحقة خلاياه.
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