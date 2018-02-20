بعد مصر والسودان...الصومال يعين مديرا جديدا للمخابرات

عين مجلس الوزراء للحكومة الفيدرالية في جلسة طارئة عقدها، اليوم الاثنين، بالعاصمة مقديشو قيادات جديدة للشرطة والمخابرات ومصلحة السجون الوطنية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

وناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأسها دولة رئيس الوزراء حسن علي خيري عددا من المواضيع المهمة حول تفعيل أعمال الحكومة، حيث تم تعيين كل من بشير عبدى محمد قائدا جديدا لقوات الشرطة بدلا من عبد الحكيم طاهر سعيد، وحسين عثمان حسين قائدا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بدلا من عبد اللع محمد علي "سنبلولشي" اللذين جرى إعفاؤهما من منصبيهما على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها العاصمة مقديشو.

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وكلف اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بتسيير أعمال الجهاز "لحين تعيين رئيس جديد". ولم تذكر أي معلومات حتى الآن عن أسباب هذه الإقالة.

وفي مطلع فبراير/شباط، عين الرئيس السوداني عمر البشير، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح، رئيسا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفا لمحمد عطا.