خبير اقتصادي: تطببق الدفع الإلكتروني قرار صائب للحكومة السودانية

قال محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني والأستاذ المساعد في جامعة المغتربين، إن القرار الحكومي الأخير بتحديد موعد لتطبيق عمليات الدفع الإلكتروني في كل التعاملات، قرار هام جدا، مشيرا إلى أن أية خطوة بخلاف الدفع الإلكتروني لتحجيم السيولة لا جدوى لها.

وأضاف الناير، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن نظام الدفع الإلكتروني هو جزء من الحكومة الإلكترونية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان تطمح لاستكمال باقي تطبيقات الحكومة الإلكترونية بحلول العام 2020، والانتقال خطوة للأمام لتطبيق الحكومة الذكية.

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ويرى الناير أن إسراع الخطى في هذا الاتجاة أمر جيد، وبنفس القدر الاستعداد الجيد لهذه الخطوة مهم أيضا.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذا الأمر يتطلب بنية تحتية كبيرة، وبالتالي لا بد من تهيئة المناخ من خلال توزيع ماكينات الدفع والصرف على أكبر قدر من المحلات التجارية ومحطات الوقود والمولات بصورة عامة وغيرها من الأماكن الخدمية وحتى في المؤسسات الحكومية من أجل انتشار تلك الخدمة وبشكل مجاني، وهنا ستضمن الحكومة إيراداتها.

ولفت الناير، إلى أن أبرز الدول التي تطورت في هذا المجال في الشرق الأوسط هى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتابع "على سبيل المثال، وكوريا الجنوبية التي تمثل أفضل الدول في تطبيق "الحكومة الذكية"، وكانت نتائج تلك التجارب ممتازة وجيدة، حيث يستطيع الشخص التعامل ودفع التزاماته في أي وقت دون التزاحم في المصالح الحكومية وانتظار انتهاء أيام العطلات الرسمية".