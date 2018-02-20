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16:19 20 فبراير/ شباط 2018
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    بن سلمان

    اجتماعات "غير معلنة" تكشف خطط ولي العهد السعودي بعد "حملة الريتز"

    © REUTERS/ HANDOUT
    العالم العربي
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    "قلق غربي"، هذا ما وصفت به تقارير صحفية بريطانية عديدة، الإجراءات التي اتخذها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمكافحة الفساد، ضمن ما يطلق عليها "حملة الريتز".

    فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي يقيم فيه الرئيس الأمريكي ترامب
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    في أول أيام افتتاحه... سر "ممنوع التصوير" داخل "الريتز كارلتون"
    قالت صحيفة "الإندبدنت" البريطانية إن ولي العهد السعودي، يسعى إلى طمأنة المستثمرين بأن بلاده "منفتحة مستعدة للعمل، خاصة بعد الإفراج عن عدد من الشخصيات البارزة، التي تم اعتقالها في حملة مكافحة الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وتابعت "نظرا إلى الخطوة المتعلقة باحتجاز أكثر من 300 شخص بينهم أمراء من العائلة المالكة وسياسيين ورجال أعمال بارزين وأبرزهم الأمير الوليد بن طلال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، كأن الوريث المعين حديثا يسعى إلى تعزيز موقعه نحو العرش السعودي، ما تسبب في إرسال موجات صدمة واسعة في جميع أنحاء العالم".

    وأوضحت أن "الطبيعة السرية" لعمليات الاحتجاز، أثارت مخاوف بشأن الدوافع السياسية لتلك العملية، خاصة وأنها استهدفت معظم قادة الأعمال في المجتمع السعودي.

    لقاءات الطمأنة

    ونقلت وكالة "رويترز" بدورها، عن 5 مصادر سعودية وغربية، تأكيدهم أن الأمير محمد بن سلمان، أجرى لقاءات عديدة "غير معلنة"، خلال الشهر الماضي، مع عدد كبير من قادة الأعمال في العالم، لطمأنتهم بأن الحملة على الفساد انتهت قريبا.

    وأشارت "رويترز" إلى أن المصادر الخمسة كانت موجودة في تلك الاجتماعات، وبعضهم تحدث مع من حضروا لتلك الاجتماعات.

    وتابعت

    "ابن سلمان ذكر بوضوح خلال تلك الاجتماعات، ليس هناك أي مخطط لمزيد من الاعتقالات الجماعية، والاستثمارات ومختلف الأعمال يمكنها أن تستمر بشكل طبيعي".

    بدورها، قالت "الإندبندنت" إن ممثلي من الحكومة السعودية في الرياض، رفضوا طلبات التعليق على تلك الأنباء واللقاءات والاجتماعات.

    انظر أيضا:

    مستشار الأمن القومي الأفغاني يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
    كاتب: ولي العهد يقود صحوة ثقافية لمحاربة "الإسلاموفوبيا"
    موقع أمريكي: "التاريخ الحقيقي" الذي يرسم مستقبل ومصير ولي العهد السعودي
    ضاحي خلفان: هذا ما فعله ولي العهد السعودي في "أزمة قطر"
    "إندبندنت": ولي العهد في السعودية حرر النساء وأفقر الرجال
    اختبار حاسم أمام ولي العهد... والسعودية تضاعف الجهود لإنهاء المشكلة
    وكالة أمريكية: هذا ما سيفعله ولي العهد مع الوليد وبقية المفرج عنهم من "ريتز كارلتون"
    تقرير يحذر ولي العهد: هذه ساحة الصراع المقبلة في المملكة
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