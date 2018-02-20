مصدر عسكري يؤكد انشقاق قيادة تابعة لـ"أنصار الله"

أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول انشقاق العميد فايز غلاب، مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط: "العميد غلاب ينتمي إلى حزب الإصلاح اليمني الموالي لـ" التحالف العربي "، والحكومة اليمنية في صنعاء تعلم هذا، وهناك الكثير من العناصر التابعة للإصلاح والمؤتمر، داخل القوات المسلحة وفي الهيئات الحكومية"، مضيفا: "لم يتم المساس بهؤلاء طالما ظلوا يؤدون واجبهم تجاة الدولة والشعب، وتم الإبقاء عليهم حتى لا يقال أننا نقوم بإقصاء للآخرين".

وتابع: "نحن لا نقصي أحدا ولا نبعد أحدا، ومن شاء فليبق ومن شاء فليرحل".

واستطرد المصدر: "هناك محاكمات عسكرية وقوانين، لكن إذا حاكمناهم وقمنا بإعدامهم، سيقوم تابعوهم بإعدام أفرادنا المغتربين من الشماليين الموجودين في مناطق أخرى".

وكانت وسائل إعلام تابعة للتحالف قد نشرت صورا للعميد فائز غلاب، مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ في صنعاء، وقالت إنه انشق عن "أنصار الله" (الحوثيين) ووصل إلى عدن وتم تسهيل سفرة إلى خارج اليمن".