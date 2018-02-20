قصف تركي على مناطق وجود القوات الشعبية السورية التي وصلت إلى عفرين

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن القوات التركية قصفت مناطق تواجد القوات الشعبية السورية التي وصلت إلى عفرين اليوم.

أكد مندوب " سانا " إلى عفرين اليوم الثلاثاء وصول قوات شعبية إلى منطقة عفرين "لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه قوات النظام التركي على المدينة وسكانها منذ 20 الشهر الماضي".

وأفاد مندوب وكالة "سانا" أن "قوات النظام التركي قصفت مناطق سكنية قرب أماكن وجود القوات الشعبية التي وصلت لدعم أهالي عفرين في مواجهة العدوان".

وأعلن ممثل "وحدات حماية الشعب الكردية"، بروسك هاسيك، اليوم الثلاثاء، أن القوات السورية دخلت إلى عفرين.

وأضاف هاسيك لوكالة "سبوتنيك": " نعم، هذا صحيح. واليوم دخل الجيش السوري إلى عفرين للدفاع عن المدينة جنبا إلى جنب قوات وحدات الحماية الشعبية الكردية من القوات التركية والجيش السوري الحر. القوات السورية دخلت من أجل حماية سكان عفرين. ونحن لا نستطيع الإبلاغ عن عدد الجنود الذين دخلوا عفرين. هذه معلومات عسكرية سرية".