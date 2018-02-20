خبير سوري: التدخل الأمريكي في عفرين غير شرعي

تحدث الدكتور بشير بدور المختص بالعلاقات الدولية في سوريا لمراسل "سبوتنيك" عن الأوضاع في منطقة عفرين والعدوان من قبل الولايات الأمريكية المتحدة.

وأكد بدور لمراسل " سبوتنيك " أن الحجة التي أطلقتها أمريكا أشعلت فتيل الحرب في الشمال لدعمها للأكراد بحجة مقاتلة "داعش" في هذه المنطقة، لذلك فإن جميع القوى التي شاركت ستكون موضوع اتهام وشك لما وصلوا لهم لعدم قدرتهم على تحقيق المكاسب.

مبيناً أن الطرف الأمريكي موجود في الشمال لمكاسب كردية ويقتحم ويضرب عفرين مدعيا ذريعة الإرهاب ويعد هذا الاعتداء على الدولة وسيادة الدولة السورية لأنها بدون دعوة من الدولة السورية ويحق لسوريا الرد والمحاسبة.

وأكمل بدور، نفت وزارة الخارجية السورية المزاعم الأمريكية، حيث أنه لم يتم توجيه أي بلاغ سافر للدولة السورية لضرب الطيران الأمريكي لمنطقة عفرين وجميعها عبارة عن ادعاءات لصالح تركيا.

أما بالنسبة للأصدقاء الروس وإيران و"حزب الله" فهم موجودين بطلب ودعوة من الحكومة السورية لذلك فلهم الشرعية بالتصرف أما الطرف الأمريكي فأمره باطل.

وأضاف الدكتور بدور، عفرين ليست مسرح للأحداث ومرمى وتبرز قوتها في هذه البقعة لذلك يحق للجيش السوري أن يتصدى للعدوان وبدعم من روسيا وهذا التعاون المبني على وحدة العلاقات والمصالح بين البلدين للقضاء على الارهاب.