خبير سوري: التدخل الأمريكي في عفرين غير شرعي

مبيناً أن الطرف الأمريكي موجود في الشمال لمكاسب كردية ويقتحم ويضرب عفرين مدعيا ذريعة الإرهاب ويعد هذا الاعتداء على الدولة وسيادة الدولة السورية لأنها بدون دعوة من الدولة السورية ويحق لسوريا الرد والمحاسبة.
وأكمل بدور، نفت وزارة الخارجية السورية المزاعم الأمريكية، حيث أنه لم يتم توجيه أي بلاغ سافر للدولة السورية لضرب الطيران الأمريكي لمنطقة عفرين وجميعها عبارة عن ادعاءات لصالح تركيا.
أما بالنسبة للأصدقاء الروس وإيران و"حزب الله" فهم موجودين بطلب ودعوة من الحكومة السورية لذلك فلهم الشرعية بالتصرف أما الطرف الأمريكي فأمره باطل.
وأضاف الدكتور بدور، عفرين ليست مسرح للأحداث ومرمى وتبرز قوتها في هذه البقعة لذلك يحق للجيش السوري أن يتصدى للعدوان وبدعم من روسيا وهذا التعاون المبني على وحدة العلاقات والمصالح بين البلدين للقضاء على الارهاب.
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