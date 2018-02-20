الرئيس الفلسطيني: لم نرفض المفاوضات ونعتبرها الطريق الوحيد للسلام

وأضاف عباس "أطالب دول مجلس الأمن بالاعتراف بفلسطين كدولة".
وتابع "سنواصل مد أيدينا لصنع السلام والعمل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق حل الدولتين لكننا لا نقبل أن تفرض علينا من أي جهة، وسنرفض أي قرار مخالف لقرارات الشرعية الدولية".
كما دعا الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري، قائلا "ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الجاري يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويشمل الطرفيين المعنيين، فلسطين وإسرائيل".
وأضاف عباس "على أن يكون من مخرجات المؤتمر أن تصبح فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتبادل الاعتراف بين دولتي فلسطين وإسرائيل على حدود 1967".
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