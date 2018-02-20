وفاة الشاعر الذي لقبه ملك السعودية الأسبق بـ"البستان"

ولفتت الصحيفة إلى أن الخس يعد من أبرز شعراء العرب، وكتب الشعر عن عمر مبكر، مشيرة إلى أن الملك عبد العزيز لقبه بـ"البستان" بعدما استمع إلى قصائده.
وتداول مستخدمو "تويتر" صورة تجمع الشاعر الخليجي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقالت صحيفة "سبق" إن الملك سلمان زار الخس، العام الماضي، في الكويت للاطمئنان على صحته.
انتقل الى رحمة الله تعالى الشاعر الكبير محمد خلف الخس نسال الله له الرحمه والمغفرة.— مغردون للوطن (@wa6ani_1) February 20, 2018
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.#محمد_الخس احد اكبر وابرز شعراء الجزيرة العربية ولقبه الملك عبدالعزيز رحمة الله باسم " البستان " pic.twitter.com/h5qErIkSly
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