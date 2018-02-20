وفاة الشاعر الذي لقبه ملك السعودية الأسبق بـ"البستان"

توفي، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، الشاعر الكويتي محمد الخس، الذي لقبه ملك السعودية الأسبق عبد العزيز آل سعود بـ"البستان".

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قالت صحيفة " سبق " السعودية إن الشاعر الخليجي توفي بعد مرض استمر أيام قبل أن يفارق الحياة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخس يعد من أبرز شعراء العرب، وكتب الشعر عن عمر مبكر، مشيرة إلى أن الملك عبد العزيز لقبه بـ"البستان" بعدما استمع إلى قصائده.

وتداول مستخدمو "تويتر" صورة تجمع الشاعر الخليجي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقالت صحيفة "سبق" إن الملك سلمان زار الخس، العام الماضي، في الكويت للاطمئنان على صحته.