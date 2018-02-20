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22:31 20 فبراير/ شباط 2018
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    أنصار الله

    مقتل 8 من "أنصار الله" بمواجهات مع قوات هادي في اليمن

    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف، ومسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظات لحج وتعز ومأرب في اليمن، أسفرت عن سقوط 8 قتلى.

    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    مصدر عسكري يؤكد انشقاق قيادة تابعة لـ"أنصار الله"
    صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في محافظة لحج جنوبي اليمن لـ"سبوتنيك" إن "قوات الرئيس هادي هاجمت، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، بغطاء جوي من طيران التحالف مواقع لمسلحي "أنصار الله" في سوق الخميس بمديرية القبيطة، وأن مواجهات دارت على أثره أسفرت عن مصرع 8 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة آخرين".

    وأشار إلى أن الجيش اليمني يواصل التقدم غرب مديرية القبيطة باتجاه جبل الركيزة الاستراتيجي.

    إلى ذلك، تواصلت المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    وأفاد مصدر محلي في محافظة تعز بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق مدينة تعز.

    ووفقاً للمصدر، فإن الجيش اليمني صد هجوم "أنصار الله"، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

    في هذه الأثناء، أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ "سبوتنيك" سقوط قتلى ومصابين بقصف مدفعي لمسلحي "أنصار الله" على تجمع لقوات الرئيس هادي شرق النوبة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع.

    على صعيد آخر، تجددت المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

    وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "قوات الرئيس هادي تصدت لهجوم نفذه "أنصار الله"، غرب مديرية صرواح، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد".

    مضيفاً أن "طيران التحالف قصف تعزيزات ومواقع لمسلحي "أنصار الله" كانت في طريقها إلى غرب مديرية صرواح".

    أما في الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء وسط اليمن، شن الجيش اليمني قصفاً مدفعياً على مواقع لمسلحي "أنصار الله" بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف.

    ووفقاً لمصدر محلي في مديرية نهم فإن "طيران التحالف شن غارتين على موقعين لـ"أنصار الله"، غرب جبل القتب وفي منطقة العقران، أسفر عنهما قتلى".

    وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 16 غارة لطيران التحالف، 12 غارة منها استهدفت مديريتي حرض وميدي المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية، واستهدفت 4 غارات أخرى منطقة العطن في مديرية بكيل المير.

    كما شن طيران التحالف 3 غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، ألحقت أضراراً بالطريق العام في مديرية ساقين.

    على صعيد المواجهات في الحدود اليمنية السعودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية، بمقتل عسكريين سعوديين بكمين لمسلحي "أنصار الله" استهدف آلية للجيش السعودي في موقع الحثيرة بقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

    وأضاف أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في قرية اللاحج بجبل قيس في ذات القطاع.

    واستهدفت مدفعية "أنصار الله"، تجمعين عسكريين سعوديين في موقعي الخشل والفريضة بجازان.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ آذار/مارس 2015 عمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.    

    انظر أيضا:

    32 قتيلا وجريحا في مواجهات عنيفة بين "أنصار الله" والتحالف باليمن
    "أنصار الله" تعلن مقتل 12 عسكريا إماراتيا بينهم ضابط بكمين في تعز
    "أنصار الله" تعلن مقتل 8 جنود سعوديين في جازان جنوب غربي السعودية
    "أنصار الله" تعلن مقتل 4 جنود إماراتيين في إحباط هجوم لقوات هادي
    "أنصار الله" يسقطون طائرة استطلاع سعودية في صعدة
    مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بسبب "أنصار الله"
    مقتل 8 من قوات هادي ضمن عمليات قنص شنتها "أنصار الله"
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    الكلمات الدلالية:
    مقتل 8 من أنصار الله في مواجهات مع قوات هادي, مواجهات اليمن, حركة أنصار الله, اليمن
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