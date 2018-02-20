أزمة تهدد المغرب... نصف مليون مهاجر سري في طريقهم نحو المملكة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المغرب بات مهددا بدخول مئات آلاف المهاجرين السريين إلى أراضيه خلال الفترة المقبلة.

© AP Photo/ Mohammad Hannon هل يلغي المغرب "كشوف العذرية" كما فعل الأردن والجزائر

ووفقا لما نقله موقع "اليوم 24"، أدى تدهور الوضع الأمني في ليبيا وفقدان المهاجرين الأفارقة الأمل في بلوغ السواحل الإيطالية، لهروبهم إلى المغرب عبر بوابة الجزائر.

وأوضحت التقارير أن معدلات الهجرة السرية قد تحطم هذا العام كل الأرقام القياسية بين المغرب وإسبانيا.

وحذرت "اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئ"، من اعتزام نصف مليون مهاجر من أفريقيا التوجه نحو المغرب من ليبيا عبر الجزائر.

وأوضح خوسيه لويس كابريرا، المتحدث باسم اللجنة، أن الوضع في ليبيا تحول إلى كارثة حقيقية، حيث يعاني الكثير من المهاجرين من الاستعباد ويباعون مثل الرقيق.

وتشيرت العديد من الدراسات إلى أن الفقر وتدهور الوضع الأمني، وعدم الاستقرار في بعض الدول الأفريقية، كلها عوامل تدفع مواطنيها إلى الهجرة نحو المغرب.