الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع مستشارة الأسد التسوية السياسية في سوريا

أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع المستشارة السياسية للرئيس السوري، بثينة شعبان، تنفيذ ما نتج عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء: "خلال اللقاء، الذي شارك به السفير السوري في موسكو رياض حداد، تمت مناقشة الوضع في سوريا وحولها مع التركيز على ضرورة التسوية السياسية للأزمة السورية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. وبهذا الخصوص جرى تبادل مفصل للآراء حول نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي 30 كانون الثاني/ يناير ومهمة تنفيذ ما تمخض عنه".

© Sputnik. Alexey Filippov بوغدانوف: لقاء محتمل لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا حول سوريا قبل 18 مارس

والجدير بالذكر أن بثينة شعبان وصلت إلى موسكو للمشاركة في لقاءات نادي الحوار الدولي "فالداي".

يذكر أن مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية.

وقدمت روسيا وإيران وتركيا 50 مرشحا إلى اللجنة لكل منها، على أن يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، منها 45-50 شخصا.