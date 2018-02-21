الخارجية الروسية: موسكو تعمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط، إن موسكو تعمل على مشروع قرار حول مدينة الغوطة الشرقية في سوريا.

© Photo/ SANA سوريا تنفي اتهامات واشنطن باستخدام أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وأعلن ريابكوف أن بلاده تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، حول الغوطة الشرقية في سوريا.

وقال للصحفيين: "فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية، فهذا يعتمد على كيفية سير إعداد مشروع القرار هذا، أعتقد أن هذه المسألة ستحل أيضا. إنه قرار حول المسائل الإنسانية بشكل عام".

وكانت ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، هيزير ناويرت، أعلنت "مقتل حوالي 100 شخص من السكان الأبرياء في الغوطة الشرقية خلال يومين".

وقالت ناويرت: "الولايات المتحدة قلقة جدا بسبب الوضع قرب دمشق في الغوطة الشرقية، وفقا للأنباء التي توردنا، الضربات الجوية تستهدف المشافي حيث يوجد بنية تحتية مدنية صغيرة، هذا أدى لأكثر من 100 ضحية بين المدنيين خلال 48 ساعة".