مصر تسدد 250 مليون دولار لشركات الطاقة الأجنبية

أفادت صحيفة "البورصة" المصرية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة البترول تعتزم سداد 250 مليون دولار من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة العامة للبترول عابد عز الرجال، قوله: "الشركات الأجنبية حصلت على 300 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وتسدد الحكومة 250 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهر مارس/ آذار.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال، الشهر الماضي، إن بلاده سددت 200 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني، من مستحقات شركات النفط العالمية، وتنوي سداد 550 مليون دولار أخرى بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.

تهيمن شركات "إيني" و"بي.بي" و"شل" و"إديسون" على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.