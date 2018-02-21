من الطفل الذي رقص "العرضة" بجانب الملك سلمان (صورة)

وقف طفل بجوار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في صور تم التقاطها خلال مهرجان "الجنادرية الوطني للتراث والثقافة"، وهو أحد أهم المهرجانات الثقافية في الخليج والعالم العربي، مساء أمس الثلاثاء.

وظهر عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، ابن السفير السعودي في واشنطن، إلى جانب الملك سلمان، في العرضة السنوية، وأدى حفيد الملك السعودي، رقصة الملوك على صوت فرقة الدرعية وهم يرددون "مني عليكم ياهل العوجا سلام"، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية

ولبس الطفل عبدالعزيز بن خالد بن سلمان لباس العرضة الشهير من المجند والدقلة، شاهراً سيفاً ومتمنطقاً بالخنجر في وسطه أمام الملك، ليتلاعب بالسيف ويردد: "مني عليكم ياهل العوجا سلام"، وسط تشجيع الملك سلمان له.

وأدى الملك سلمان بن عبد العزيز رقصة "العرضة" التراثية، بمشاركة أمراء ووزراء ومواطنين ضمن فعاليات الدورة الـ32 من "مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة".

© REUTERS/ الملك سلمان يرقص العرض

وتمثل "العرضة" أحد أبرز ملامح "الجنادرية"، وهي رقصة شعبية جماعية بالسيوف من التراث الشعبي الواسع الانتشار في دول الخليج العربي.

وانطلقت في الـ7 فبراير/شباط الجاري، فعاليات الدورة الـ32 من "مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة" الذي يستمر 21 يوماً، برعاية الملك سلمان، وتحل الهند ضيف شرف هذه الدورة.

وبثت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صورة جمعت العاهل السعودي والأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السابق خلال حفل "العرضة".

ويعد هذا أول ظهور علني يجمع الملك سلمان بالأميرين منذ إطلاق سراحهما بعد احتجازهما في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد.