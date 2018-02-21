أول تعليق من السيسي على استيراد "الغاز الطبيعي" من إسرائيل (فيديو)

وأكد الرئيس المصري، في الوقت ذاته، أن حكومة بلاده ليست طرفاً في اتفاق وقع بين شركتين مصرية وإسرائيلية لاستيراد الغاز من إسرائيل، لافتاً إلى أن الدولة تعتمد نهج الشفافية ولا تخفي شيئاً عن الرأي العام.
وقال إن "الحكومة المصرية ليست طرفا في الصفقة التي جرى توقيعها مؤخرا لاستيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل". وأردف: "القطاع الخاص هو من عقد صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس لدينا شيء نخفيه".
وأعلنت شركتا "ديليك" للحفر الإسرائيلية و"نوبل إينيرجي" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في صفقة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التاريخية ويوم عيد".
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