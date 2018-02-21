أول تعليق من السيسي على استيراد "الغاز الطبيعي" من إسرائيل (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده وضعت قدمها على الطريق، بغية أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

© AP Photo/ Hasan Jamali تعليق وزارة البترول المصرية على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

القاهرة- سبوتنيك . وفي أول تعليق له على توقيع شركة مصرية اتفاقاً لاستيراد الغاز من إسرائيل، قال السيسي، خلال افتتاح عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار المصرية، اليوم الأربعاء، 21 فبراير/شباط: "أحرزنا هدفا في هذا الموضوع. اليوم مصر بفضل الله حطت رجليها على أنها تصبح المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وهذا له إيجابيات كبيرة جدا جدا".

وأكد الرئيس المصري، في الوقت ذاته، أن حكومة بلاده ليست طرفاً في اتفاق وقع بين شركتين مصرية وإسرائيلية لاستيراد الغاز من إسرائيل، لافتاً إلى أن الدولة تعتمد نهج الشفافية ولا تخفي شيئاً عن الرأي العام.

وقال إن "الحكومة المصرية ليست طرفا في الصفقة التي جرى توقيعها مؤخرا لاستيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل". وأردف: "القطاع الخاص هو من عقد صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وليس لدينا شيء نخفيه".

وأعلنت شركتا "ديليك" للحفر الإسرائيلية و"نوبل إينيرجي" الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في صفقة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التاريخية ويوم عيد".