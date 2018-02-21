أمن الدولة اللبناني يوقف سوريا كان مسؤولا عن جباية الأموال لـ "داعش"

أعلن جهاز أمن الدولة اللبناني، اليوم الأربعاء، عن توقيف سوري كان مسؤولاً عما يسمى "جباية الأموال" لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.

© REUTERS/ Jamal Saidi قائد الجيش اللبناني: سنتصدى لإسرائيل بكل السبل المتاحة

بيروت — سبوتنيك . وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، إنه "على أثر توفر معلومات عن تواجد أحد المشتبه بانتمائهم لتنظيم إرهابي في سراي طرابلس، قامت دورية بتوقيفه، وتبيّن من التحقيق أنه يدعى (سعود.م) سوري الجنسية، ويتنقل مستخدما هوية شقيقه محمد".

وبحسب البيان، فإنّ الموقوف "اعترف بأنه كان مسؤولاً عن جباية الأموال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البوكمال شرقي سوريا على الحدود مع العراق، لافتاً إلى أن الموقوف جرى نقله إلى السجن المركزي في روميه، بناء على قرار القضاء.