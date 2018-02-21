"الحشد الشعبي" يحبط عملية تسلل انتحاريي "داعش" من سوريا إلى العراق

أحبط الحشد الشعبي، شمال غربي العراق، عملية تسلل مجموعة انتحاريين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، من سوريا.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أن "قوة من اللواء السابع في "الحشد الشعبي" المرابطة على الحدود العراقية السورية، غرب الموصل، أحبطت عملية تسلل مجموعة من الانتحاريين التابعين لتنظيم "داعش" الإجرامي حاولت التسلل من الأراضي السورية إلى العراقية".

© Sputnik. Nazek Mohammed تنظيم "داعش" يقتل 27 من الحشد الشعبي بكمين في العراق

وأضاف الموقع أن "مقاتلي اللواء السابع قتلوا جميع الانتحاريين".

يذكر أن وزير الداخلية السوري محمد الشعار التقى، في وقت سابق، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لتنسيق الجهود لفتح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا عقب هزيمة "داعش" الإرهابي في سوريا، والذي يعد أحد أكبر التحديات الأمنية، بعد إعلان العراق انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتنتشر القوات العراقية غالبيتها من "الحشد الشعبي" بطول الشريط الحدودي العراقي مع سوريا، لمنع تسلل فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.