إصابات في سقوط قذائف صاروخية على مدن وبلدات سورية

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة "تخفيف التوتر" في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف منازل المواطنين في أحياء مدينة دمشق، ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح.

© Sputnik. Ali Hassan دمشق تخرج عن صمتها وتوجه رسالتين بشأن القذائف الصاروخية على العاصمة

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية " سانا " بأن مسلحين ينتشرون في الغوطة الشرقية استهدفوا منطقة باب السلام في دمشق القديمة بقذيفتي هاون، ما أدى إلى إصابة مدنيين بجروح ووقوع أضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولفت المصدر إلى أن قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة على منطقة السبع بحرات وحي أبو رمانة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وردا على انتهاكات المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة "تخفيف التوتر" قامت وحدات من الجيش العربي السوري بتوجيه ضربات على النقاط التي انطلقت منها القذائف وتم تدمير عدد من المنصات والنقاط المحصنة بمن فيها من مسلحين وعتاد حربي.

وفي السياق ذاته، أصيب 11 شخصا بجروح بينهم نساء وأطفال نتيجة خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة "تخفيف التوتر" في المنطقة الجنوبية عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية في مدينتي درعا وإزرع.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا في تصريح لوكالة "سانا" أن "مجموعات مسلحة منتشرة في بلدة ابطع استهدفت صباح اليوم مدينة إزرع بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بإصابة 3 أطفال بجروح في العقد الثاني من العمر إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات".

ونقلت "سانا" عن مصدر طبي في فرع الهلال الأحمر العربي السوري، قوله إن الجرحى الأطفال الذين تم نقلهم إلى مشفى مدينة إزرع الوطني بينهم إصابة حرجة جدا.

وفي مدينة درعا أفادت مراسلة "سانا" بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في عدد من أحياء منطقة درعا البلد أطلقت صباح اليوم قذائف صاروخية على أحياء الكاشف وشمال الخط والسحاري والمطار ما تسبب بإصابة 8 مدنيين بجروح بينهم نساء نقلوا على أثرها الى المشفى الوطني ومجمع العيادات بالمدينة لتلقي العلاج.

وأسفر هذا الاعتداء أيضا عن وقوع أضرار مادية في عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم والمرافق العامة.

وردا على الاعتداءات قامت وحدة من الجيش العربي السوري بتوجيه رمايات نارية مناسبة على اتجاه مصادر إطلاق القذائف أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف للمجموعات المسلحة.

وذكرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المتابعة لسقوط القذائف على العاصمة السورية وريفها أن شخصا قتل وأصيب 6 آخرين جراء سقوط أكثر من 23 قذيفة على أحياء دمشق وريفها اليوم الأربعاء.

ونقلت صفحة "يوميات قذيفة هاون على دمشق" على موقع فيسبوك أن أماكن سقوط القذائف على الأحياء توزعت وفق التالي: باب توما ودمشق القديمة وباب شرقي والدويلعة وعش الورور وبرزة وأبو رمانة والسبع بحرات والملك فيصل وباب السلام وفي ريف دمشق، ضاحية الأسد وجرمانا.