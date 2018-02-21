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10:25 12 مارس/ آذار 2018
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    بناء محطة نووية

    روسيا والعراق يبحثان مشاريع النفط والغاز وإعادة بناء محطة كهروحرارية

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الملف النفطي لعام 2018 (2) (62)
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    بحث نائب وزير الطاقة الروسي، كيريل مولودتسوف، مع المسؤولين العراقيين، مشروع "بدرة" لـ"غازبروم نفط" وآفاق مشاريع نفطية وغازية أخرى.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة صدر في ختام زيارة مولودتسوف إلى العراق: "خلال المحادثات تم بحث سير تنفيذ مشروع "بدرة" من قبل "غازبروم نفط" ، بالإضافة إلى آفاق مساهمة الشركات الروسية في غيره من مشاريع الغاز والنفط على أراضي العراق، فضلا عن مسائل إعادة ترميم وتحديث محطة كهروحرارية في العراق".

    غازبروم
    © Sputnik. Maksim Blinov
    "غازبروم نفط" تتطلع للاتفاق مع العراق حول شروط عقد مشروع حقل بدرة النفطي

    ويذكر أن مولودتسوف أجرى في إطار زياراته اجتماعات مع كل من نائب وزير الخارجية العراقي، نزار خير الله، ونائب وزير النفط معتصم حسن أكرم ونائب وزير الطاقة الكهربائية، عادل كاظم جريان.

    يذكر أن حقل بدرة للنفط يقع في محافظة واسط العراقية. وتقدر احتياطاته الجيولوجية بــ3 مليارات برميل. ووفقا للصفقة التي تم عقدها في عام 2010 يجري استعمال هذا المنبع من قبل اتحاد شركات، يضم شركة "غازبروم نفط" بصفتها مشغلا لهذا المشروع، وتبلغ حصتها نسبة 30 في المئة وشركة "كوغاز" الكورية الجنوبية — بنسبة 22.5 في المئة وشركة البترول التركية بنسبة — 7.5 في المئة، وتتمثل الحكومة العراقية في هذا الاتحاد بشركة "أويل إكسبلورايشن" بنسبة 25 في المئة".

    تجدر الإشارة إلى أن عمليات شحن النفط بالكميات التجارية من حقل "بدرة" العراقي بدأت منذ شهر أغسطس/آب من العام 2014، ويعمل حقل بدرة حالياً معتمداً على ثلاثة آبار، فيما يجري حفر ثلاثة آبارٍ أخرى.

    الموضوع:
    الملف النفطي لعام 2018 (2) (62)

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