السعودية تلغي عقد "شانغي" لإدارة مطار جدة

ألغت الهيئة العامة للطيران المدني، عقد تحالف شركات مطارات شانغي الدولية، مع الشركة السعودية للمساندة البحرية لإدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة.

© AP Photo/ طهران تطالب أمريكا وأوروبا بوقف فوري لبيع الأسلحة إلى السعودية

وذكرت الهيئة أنها ستطرح المشروع مجددا للمنافسة العامة، بحسب ما نقلته صحيفة " سبق " السعودية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، "بعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في محافظة جدة فقد قررت الهيئة إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف، وطرح هذا المشروع مجددا للمنافسة العامة".

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد أن تبين لها وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف المذكور أعلاه، مؤكدة أن "هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين".

ويبغو الادارة الحالية تدير المطار الجديد بدلا من شانغي..

هيئة الطيران مسؤولة عن أي كارثة تحدث في المطار الجديد بعد اسناد تشغيلها للادارة الحالية..

نبغى ناس تفهم في المطارات

نبغى خدمات راقية

نبغى نقل معرفة و خبرة لأولادنا — NewJed (@NewJed2) February 13, 2018

​وأضافت أن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات، مؤكدة أنه سيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، كما سيتم الكشف عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

الله يستر من نفس السيناريو في حال تم إلغاء عقد شركة شانغي



نتمنى أن يتدخل معالي الوزير لوقف هذه المهزلة و ليكون مطار جدة ناجح من كل النواحي و خاصة في فترة الافتتاح

المشروع وضعه صعب جدا حاليا @alamudi_n @AltamimiAMS @AirlinesAnalyst @3adad https://t.co/JMCBM1VxlB — NewJed (@NewJed2) January 29, 2018

​وأكدت الهيئة أن "هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في مايو/ أيار المقبل".

وكان وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سليمان بن عبد الله، أعلن في أبريل/ نسيان الماضي، فوز شركة مطارات شانغي الدولية في سنغافورة برخصة تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد لمدة 20 عاما، وفق شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

@AirlinesAnalyst @AviationWG @Osamah_333@KhalidAlSultan@CeoSgs

يا خبراء المطارات و يا عشاق الطيران

ممكن تقولولنا مخاطر افتتاح المطارات بدون فترة ORAT كافية؟

مطار جدة الجديد سيتم افتتاحه بدون تدريب الموظفين و سيتم فسخ عقد شانغي لأنهم مصرين على فترة كافية للORAT.. — NewJed (@NewJed2) January 20, 2018

​وتوقع الوزير أن يتم التشغيل التجريبي للمطار منتصف 2018، لكي يوافق موسم حج العام القادم، مفيدا أن نسبة الإنجاز في مشروع المطار وصلت نحو 88 %.

وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حذروا من إلغاء عقد شانغي، وطالبوا وزير النقل بالتدخل حرصا على نجاح المطار.

الخطوط السنغافورية استلمت اليوم

اول طائرة #A380 بعد تحديث مقصورة الركاب الجديده.

تعتبر الخطوط السنغافورية من أول الشركات اللتي شغلت طائرات A380

أتمنى من شركة مطارات شانغي الدولية (شركة سنغافورية) المشغل الجديد لمطار #جدة تقوم بعمل نقله نوعيه تشغيليه مثل مطار شانغي سنغافورة pic.twitter.com/XPrc4WLPnm — غازي الغريبي ✈ Ghazi Alghraibi (@ghmaal) December 13, 2017

​وأكد البعض على فترة كافية لتدريب الموظفين، بعد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بافتتاح المطار قبل تدريب العاملين.