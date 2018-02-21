وصول مجموعات جديدة من "القوات الشعبية السورية" إلى عفرين

وصلت بعد ظهر اليوم مجموعات جديدة من "القوات الشعبية" إلى منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي ومواجهة الهجوم التركي المتواصل منذ 20 الشهر الماضي. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت " سانا " إلى أن المجموعات الجديدة من القوات الشعبية وصلت عبر طريق حلب — نبل إلى منطقة عفرين وذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول الدفعة الأولى وانتشارها في النقاط والمراكز المحددة للمساهمة في دعم الأهالي المدافعين عن قراهم ومنازلهم ضد هجمات إرهابيي ""داعش" و"عدوان" النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وقالت "سانا" إن القوات التركية حاولت أمس منع وصول الدفعة الأولى من القوات الشعبية عبر استهدافها بالمدفعية لدى وصولها إلى منطقة عفرين إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية التي تواكبها.

ويأتي انخراط القوات الشعبية في مقاومة الهجوم التركي وتنظيم "داعش" الإرهابي في إطار دعم الأهالي والدفاع عن وحدة أراضي سوريا وسيادتها وإفشال محاولة تركيا احتلال المنطقة، بحسب تعبير الوكالة السورية.

ويقوم الجيش التركي لليوم الـ33 بشن هجوم على منطقة عفرين مستخدما مختلف أنواع الأسلحة والقذائف ما تسبب بمقتل وجرح أكثر من 630 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء ناهيك عن تدمير عدد من الأفران ومحطات ضخ المياه والمدارس ومحطة القطار ومواقع أثرية إضافة إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي دفع القوات الشعبية السورية للانسحاب من عفرين بعد قصفهم بالطائرات والمدافع.

وفيما يخص "محاولة تسلل" قوات سورية لعفرين، قال أردوغان: "حاولوا الدخول من الجنوب إلى عفرين ولكن طائراتنا ومدافعنا قامت بفعل ما يلزم واضطروا للانسحاب".

يتبع…