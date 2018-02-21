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10:24 12 مارس/ آذار 2018
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    غرق مركب لمهاجرين

    3 إجراءات خلصت مصر من الهجرة غير الشرعية

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    بعد ساعات قليلة من إعلان الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"؛ عن تراجع عمليات العبور غير الشرعية لحدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 60% في 2017، مقارنة بالعام 2016، أعلن وزير في الحكومة المصرية انتهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر.

    مهاجرين غير شرعيين
    © REUTERS/ Argiris Mantikos/Eurokinissi
    مصر تستعد لإطلاق أول استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
    قال وزير التنمية المحلية المصري، اللواء أبو بكر الجندي، اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط، إن "مصر تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية".

    وأكد خلال مشاركته في اجتماعات الجلسة التاسعة للجمعية الأورومتوسطية، على "عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016".

    وتأتي تصريحات الجندي، تكرارا لحديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 17 يناير/ كانون الثاني، عن أنه منذ سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا.

    وكان السيسي قد ذكر ملف الهجرة غير الشرعية، ضمن قائمة إنجازاته للفترة الرئاسية الأولى، وقال إنه أولى اهتماما بالغا بملف الهجرة غير الشرعية الذي حصد أرواح مئات الشباب المصري غرقا في رحلات الهجرة عبر البحر المتوسط.

    ومن جانبه حدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، طارق رضوان، الإجراءات التي اتخذتها مصر للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في 3 إجراءات، تتمثل في التدابير الأمنية، والتشريعية، إضافة إلى توفير فرص عمل.

    وأضاف رضوان لـ"سبوتنيك" أن مصر كانت مركزا لإعادة تهجير الهجرة غير الشرعية، بوصفها أقرب نقطة انطلاق إلى أوروبا، والمعضلة الأكبر كانت في الأفارقة والنازحين من الدول التي بها صراعات، مثل ليبيا واليمن وسوريا، والذين كانوا يأتون إلى مصر لركوب مراكب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

    لافتا إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من المصريين، كان يمثل نسبة صغيرة جدا مقارنة بالأفارقة وحاملي الجنسيات الأخرى.

    وكان  رئيس "فرونتكس" فابريس ليجيري، قد أبدى قلقه من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من مصر، في 28 يونيو/حزيران 2016، وقال وقتها إن "مصر بدأت في التحول بلد انطلاق للمهاجرين. هذه السنة، يناهز العدد الف عملية عبور على سفن مهربين مصريين في اتجاه ايطاليا. والعدد في ازدياد".

    وأشار النائب البرلماني  إلى أن مصر أخذت على عاتقها محاربة الهجرة غير الشرعية، جنبا إلى جنب مع الحرب على الإرهاب. مضيفا أنها بدأت من الداخل، وتوصلت إلى أن أكثر محافظة مصرية مصدرة للهجرة غير الشرعية، هي محافظة كفر الشيخ، ولهذا قامت الدولة وفقا لرضوان بافتتاح أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بتلك المحافظة، إضافة إلى عدد من المشروعات المتعلقة بتصنيع وتعليب الأسماك، وهو ما وفر 25 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة الذين كانوا يلجأون للهجرة غير الشرعية للبحث عن العمل.

    الخطوة الثانية، للقضاء على الهجرة غير الشرعية، حددها رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في مراقبة السواحل، وغلق منافذ مراكب الهجرة غير الشرعية، والتصدي لسماسرة، موضحا أن أجهزة الأمن ورجال حرس الحدود وخفر السواحل أحكموا السيطرة على كل المنافذ الحدودية البحرية لمصر.

    وأشاد سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتينى في 16 يناير/كانون الثاني، بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

    وعن التشريعات والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، قال رضوان إن الرئيس السيسي أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد موافقة البرلمان عليه، ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة، تتضمن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع الدول الساحلية، وخاصة إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص، لتأمين الحدود الساحلية ومنع الهجرة غير الشرعية.

    انظر أيضا:

    صحفي ليبي: الدعم المقدم لإيقاف الهجرة غير الشرعية لا يكفي
    الهجرة غير الشرعية ونتائجها على أوروبا
    الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بين الحلم والواقع
    موسكو وبكين تتفقان على التعاون ضد الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات
    اتفاق مصري ألماني لمنع الهجرة غير الشرعية
    موغيرني لا تملك معلومات عن خطط بلجيكا الانسحاب من عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية
    القانون الإيطالي للحد من الهجرة غير الشرعية، مخالف للقوانين الدولية
    قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" السوري يحكم بالسجن المؤبد على الأعمال الإرهابية
    مجلس النواب المصري يصدر قانونا رادعا لمكافحة الهجرة غير الشرعية
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