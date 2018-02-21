"الحر": أنباء غير مؤكدة تفيد بدخول 500 جندي من الجيش السوري إلى عفرين

أكد مصدر بـ"الجيش السوري الحر"، مساء اليوم الأربعاء، انتشار وحدات من القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية في محيط مدينة عفرين السورية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على عملية "غصن الزيتون" التركية لطرد المسلحين الأكراد من المدينة.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin القوات الشعبية بدأت بالانتشار على طول الشريط الحدودي في محيط عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "نؤكد انتشار عناصر من ميلشيات قوات الدفاع الشعبية على طول الشريط الحدودي بمحيط عفرين يقدر عددها بأكثر من 400 عنصر"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "معظمهم قادمون من نبل والزهراء، وينتمون إلى ميلشيات كردية وشيعية".

وأِشار المصدر إلى أن "هناك أنباء، غير مؤكدة بعد، تفيد بأن قوة تتكون من 500 عنصر تابعة للجيش العربي السوري قد دخلت مدينة عفرين".

هذا وقد امتنعت السلطات التركية عن الرد على سؤال "سبوتنيك" حول الأنباء التي تفيد بانتشار قوات من الدفاع الشعبية على طول الحدود السورية بمحيط عفرين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، بدأت القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية في الانتشار في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال الإعلام الحربي المركزي في بيان إن "وحدات من قوات الدفاع الشعبية بدأت الانتشار على طول الشريط الحدودي في عدة نقاط بمحيط مدينة ‎عفرين".

وفي السياق ذاته، وصلت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي ومواجهة الهجوم التركي المتواصل منذ 20 الشهر الماضي. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".