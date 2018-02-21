سجن أردني هدد بتفجير سفارة عربية في المملكة

قضت محكمة أردنية بالحبس مدة عام واحد على متهم أدين بتعكير صفو المملكة الأردنية مع دولة شقيقة.

© REUTERS/ Muhammad Hamed مصدر أمني أردني: الأجهزة الأمنية تتعامل مع أجزاء جسم عسكري في إربد الحدودية

قضت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط بحبس متهم أدين بجناية "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وكان المتهم مقيما في إحدى الدول العربية، وحدثت بينه وأحد الأشخاص خلافات، ما جعله يقوم بالاتصال بسفارة الدولة العربية في الأردن ويهدد الموظفين فيها بتفجير مبنى السفارة.

وهدد الأردني أيضا السفارة العربية بقتل سفيرها، ما أدى لتعكير العلاقات بين المملكة والدولة العربية التي وصفها الأردن بـ"الشقيقة".