تعود لأيام حكم صدام حسين... استرداد أموال لبنانيين دائنين للعراق قيد الدراسة

أكد مصدر مقرب من الحكومة العراقية طرح ملف أموال مستثمرين ورجال أعمال لبنانيين، أصحاب ديون لدى العراق، خلال زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى بغداد، فيما أشار إلى عقد لقاء بين مسؤولين عراقيين ولبنانيين لحل مشكلة هذه الأموال.

© REUTERS/ Goran Tomasevic السعودية: لا نية لدى المملكة بإلغاء ديون العراق السابقة

بغداد — سبوتنيك . وبين المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن هناك أموالا لمستثمرين لبنانيين وشركات وأخرى لمؤسسات حكومية لبنانية لدى العراق منذ زمن النظام السابق، وأن اجتماعا عقد في بغداد لحل القضية"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية ستتعاطى مع القضية عبر مسارين".

وتابع المصدر "سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين العراقي واللبناني، كاشفا في الوقت نفسه عن تشكيل لجنة عراقية للنظر بالمطالب اللبنانية وتبويبها حسب العائدية، إن كانت لمؤسسات حكومية لبنانية أم للقطاع الخاص اللبناني، وهل هذه الأموال مشمولة بنادي باريس أم لا".

ولفت المصدر إلى أن "المسار الثاني يتمثل بالمسار القضائي بمعنى أنه بإمكان المؤسسات اللبنانية والشركات التي تطالب الجانب العراقي أن تقيم دعوى قضائية أمام القضاء العراقي أو الجانب اللبناني للحصول على أموالها مؤكدا أن العراق سيتعامل بجدية مع القضية".

ووصل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث توجه فور وصوله إلى مقر رئاسة الجمهورية في بغداد وعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، كما التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وجرى بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والتبادل التجاري ورؤية العراق لمستقبل المنطقة وأوضاعها، إضافة إلى الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على "داعش" الإرهابي، وإبعاد خطر الإرهاب عن المنطقة والعالم.