الداخلية المصرية: اعتقال 6 من "الإخوان" في مزرعة يمتلكها أبو الفتوح

ألقت قوات الأمن، اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط، القبض على ستة أشخاص، قالت إنهم ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" في مزرعة يمتلكها رئيس "حزب مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، في وادي النطرون بمحافظة البحيرة شمال القاهرة .

القاهرة — سبوتنيك . وقررت النيابة، الخميس الماضي، حبس أبو الفتوح، الذي ألقي القبض قبلها بيوم بتهمة قيادة "جماعة إرهابية محظورة" (الإخوان المسلمين)، على حد وصفها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها:

إنه تم ضبط المتهمين الستة لدى اختبائهم بالمزرعة المملوكة لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح المحبوس على خلفية اتهامات بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان والقيادات الإخوانية الهاربة بالخارج لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار بمصر.

وأضاف البيان أن "أجهزة الأمن ضبطت بحوزة المتهمين الستة بندقية آلية وسيارة خاصة بأحد قيادات جماعة الإخوان".

وكانت محكمة مصرية، قد أدرجت أمس الثلاثاء، رئيس "حزب مصر القوية" على قوائم الإرهابيين، وذلك بعد أيام قليلة من قرار قضائي آخر، باحتجازه لمدة 15 يوما بتهمة قيادة جماعة إرهابية محظورة (الإخوان المسلمين).

ويصنف القانون المصري جماعة "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية ويحظر أي تعاون معها، وأسس عبد المنعم أبو الفتوح عقب ثورة 25 يناير "حزب مصر القوية" بعد انشقاقه عن جماعة "الإخوان المسلمين", وخاض أبو الفتوح انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، وحصل على المركز الرابع، ولكنه دعا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية الآتية.