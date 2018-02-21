وزير سوداني يعرض على مسؤول تركي شروط تطوير جزيرة سواكن

اتفقت تركيا والسودان، على تشكيل لجنة مشتركة مختصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة، للخرطوم.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH تعليق تركي رسمي على إقامة "قاعدة عسكرية" في جزيرة سواكن السودانية

والتقى اليوم الأربعاء، وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، مع نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وزار أردوغان، السودان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ورافقه 200 من رجال الأعمال الأتراك، ووقع البلدان، على هامش الزيارة، 21 اتفاقا في مجالات عديدة.

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن نائب رئيس الوزراء التركي هاكان أوغلو جدد استعداد بلاده على التعاون الكبير مع السودان في كافة المجالات ونقل الخبرات التركية وجذب المستثمرين الأتراك للاستثمار في مجال السياحة في البلاد.

وذكرت الوكالة أن المسؤولين السوداني والتركي، اتفقا، أثناء اللقاء، على تفعيل الاتفاقيات والآليات التي تم توقيعها بين البلدين، خلال زيارة أردوغان، للسودان، نهاية 2017.

ونقلت (سونا) عن وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان، قوله إنه "تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بجانب تفعيل السياحة خاصة في منطقة البحر الأحمر".

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وأشاد الوزير بالمجهودات التركية في مجال تفعيل السياحة وخاصة جدزيرة سواكن السودانية.

وفي وقت سابق اليوم، زار نائب رئيس الوزراء التركي، جزيرة سواكن، واطلع على العمل الجاري في ترميم الجزيرة.

ونقلت الوكالة عن وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني محمد أبو زيد مصطفى، في تصريحات صحفية عقب لقائه مساء اليوم، الأربعاء، إنه ناقش معه الشروط والخرائط التى وضعتها الوزارة للعمل في جزيرة سواكن وما تم تنفيذه فيها باعتبارها منطقة نوعية تعكس التراث للعالم.

وطالب أبو زيد من نائب رئيس الوزراء التركي دعم الوزارة في مجالات التدريب ونقل الخبرات التركية في مجال السياحة والترويج للسياحة السودانية بتركيا وجذب السياح للسودان.

ووصل هاكان الخرطوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأجرى لقاء مع رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، كما زار مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور.