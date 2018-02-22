13 قتيلا في مأرب والحديدة وسلسلة غارات لطيران التحالف

أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، أمس الأربعاء 21 فبراير/شباطـ بسقوط ثلاثة عشر قتيلا في مأرب والحديدة، فيما تواصلت سلسلة من غارات طيران التحالف على الجوف وصعدة.

صنعاء — سبوتنيك . في سياق متصل، قال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" إن غارة لطيران التحالف استهدفت سيارات أجرة على الطريق الرابط بين محافظتي صعدة وصنعاء، وذلك ضمن المعارك بين قوات التحالف وجماعة "أنصار الله."

وتسببت الغارة وفقا للمصدر في مقتل 15 مدنيا، وأكد أن البحث جار عن مفقودين، فيما قتل أول أمس الثلاثاء 8 من "أنصار الله" في مواجهات مع قوات الرئيس اليمني، في محافظات لحج وتعز ومأرب.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ آذار/ مارس 2015 عمليات ضد جماعة "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله".