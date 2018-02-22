إخلاء جزئي لموظفي حقل الفيل في ليبيا

صرح مصدر محلي، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط، بأنه تم إخلاء جزئي لموظفي حقل الفيل النفطي في ليبيا، مع وجود احتمال توقف إنتاج الحقل البالغ الذي يبلغ 60 ألف برميل يوميا بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية احتجاجا على الرواتب.

© Sputnik. Mahmoud Turkia رئيس مجموعة الاتصال الروسية: طرح مسألة إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ليبيا سابق لأوانه

ولم يتضح بشكل مؤكد إن كان هناك أي تأثير للأمر على الإنتاج في حقل الفيل الذي كان يضخ 60 ألف برميل يوميا على الأقل في الأشهر الأخيرة، بحسب رويترز.

وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، ولم يصدر تعليق بعد من المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال المصدر إن حرس المنشآت النفطية انسحبوا احتجاجا على الرواتب وعلى مستحقات أخرى يقولون إنهم لم يتقاضوها، وأضاف أن هذا أدى إلى إجلاء بعض العاملين بالطائرات أمس الأربعاء وأن من المقرر نقل عاملين آخرين اليوم، وتوقع استمرار المفاوضات لتسوية الأمر.

وتعثر الإنتاج من قبل في حقل الفيل بالصحراء الواقعة في جنوب غرب ليبيا بسبب تصرفات الحرس.

في سياق آخر، قُتل ثلاثة عسكريين ليبيين، أمس الأربعاء، إثر تفجير انتحاري في منطقة الجفرة، جنوبي سرت الساحلية وسط ليبيا.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن عميد بلدية الجفرة عبد اللطيف جلالة، قوله: "إن 3 أفراد تابعين لمنطقة الجفرة العسكرية، قُتلوا جراء تفجير انتحاري"، وأضاف جلالة "جرى نقل القتلى لمستشفى العافية في بلدة هون، ولم ترد أنباء عن عدد المصابين إثر التفجير".