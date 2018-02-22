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    العلم السوداني

    تعديلات على مراكز قيادية بالحزب الحاكم السوداني

    © AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    أجرى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، بعض التعديلات على مستوى مقاعد قيادة الحزب.

    علم السودان
    © AP Photo/ Abd Raouf
    22 ألف سجين في السودان بينهم 800 أجنبي
    الخرطوم — سبوتنيك. وقال وزير الحكم الاتحادي والعضو بحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، فيصل محمد ابراهيم، اليوم الخميس 22 فبراير/شباط، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الذي قاده رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، عمر البشير، إن" المكتب القيادي للحزب، قرر إجراء تعديل في موقع نائب الرئيس في الحزب، وفي هذا المقام نشكر نائب الرئيس السابق، إبراهيم محمود حامد".

    وأضاف ابراهيم، بأنه:

    كُلف لتولي موقع نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية.

    وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد فاجأ الشارع السوداني، بتعين مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق مهندس، صلاح عبدالله قوش، الذي كان متهما في السابق لمحاولته لانقلاب السلطة على الرئيس الحالي، عمر البشير.

    وكان السودان قد أجرى حوارا وطنيا لأكثر من عامين، شاركت فيها أغلب أحزاب البلاد السياسية، واتفقت على تنفيذ أكثر من ٩٠٠ توصية كانت أهمها ترمي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاهتمام بمعاش المواطنين، إلى جانب تشكيل حكومة وفاق وطنية، تجمع كل الأحزاب والحركات المسلحة التي شاركت في الحوار الوطني، والتي أعلنت عنها في أيار/ مايو ٢٠١٧.

    لكن رغم مرور عشرة أشهر لحكومة الوفاق الوطنية، ظلت الأوضاع الاقتصادية تراوح مكانها، بل تصاعدت الأمور الأسوأ عقب إجازة موازنه ٢٠١٨، التي أدت لارتفاع كبير أسعار السلع الاستهلاكية، وأسعار الدواء وغيرها، مما تسبب في احتجاجات بعدة مدن سودانية خلال الشهرين الماضيين.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    انقلاب, تعديلات, جهاز الأمن والمخابرات, حزب المؤتمر الوطني, صلاح عبدالله قوش, عمر البشير, السودان
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