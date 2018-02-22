ابن سلمان يعزز أمن المملكة بدفعة جديدة من "الصقور السعودية" (صور)

رعى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الـ 93 من طلبـــة كليـــة الملك فيصل الجويـــة، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

© AFP 2018/ MASSOUD HOSSAINI مستشار الأمن القومي الأفغاني يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وشهد ولي العهد العرض العسكري لطلبة الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة، كما شاهد بن سلمان أيضاً عرضاً جويا لطائرات الصقور السعودية، لإبراز قوة كفاءة وجاهزية الطيار السعودية، وحسن التدريب، والاتقان في العمل، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"

ولدى وصول ولي العهد السعودي، كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار ركن محمد العتيبي، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن خالد اللعبون.

وأكد قائد الكلية اللواء طيار ركن خالد اللعبون، خلال كلمته كلمته الترحيبة بولي العهد السعودي، أن حفل تخريج الدفعة الـ 93 من طلبة الكلية التي تشكل الرافد الرئيس لتزويد القوات الجوية الملكية السعودية بالكوادر المؤهلة من الضباط المتخصصين، موضحاً أن الخريجين، أصبحوا جاهزين لأداء المهمة، ولينضموا إلى إخوانهم الذين سبقوهم إلى ميادين الشرف والعزة.

وقال: "إنه في ظل قيادة حكيمة جاءت الإنجازات تباعاً، مبيناً أن هذه الدفعة من الخريجين تضم مجموعة من الطلبة المبتعثين لدارسة الطيران وعلومه الذين تم ابتعاثهم للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوربية المتقدمة في هذا المجال، وذلك ضمن برنامج وزارة الدفاع للابتعاث، ليسهموا مع بقية زملائهم في العمل والعطاء بمجد واتقان، كما تضم هذه الدفعة أشقاء من البحرين، والكويت اجتازوا برامج التدريب والدارسة، بكفاءة واقتدار وكانوا نعم السفراء لبلادهم".