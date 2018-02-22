وفاة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني وفاة الأسير الفلسطيني ياسين عمر السراديح في السجون الإسرائيلية، من أريحا، وذلك بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي.

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وأكدت عائلة الأسير ياسين عمر بأنه تعرض للضرب في أثناء اعتقال جنود الجيش الإسرائيلي له، حسب وفا

وأشارت عائلته إلى أنه لم يكن يعاني من أية أمراض.

وقالت ثلاث مؤسسات فلسطينية أن عدد الفلسطينين الموجودين بالسجون الإسرائيلية في 2017 يقدر بحوالي 5600 أسير فلسطيني.