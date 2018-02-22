السعودية تتدخل لوقف "العنف" في الغوطة الشرقية

وشددت الوزارة على ضرورة وقف "النظام السوري للعنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة".
وطالبت السعودية الحكومة السورية، بضرورة السير وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
#تصريح | قلقون من استمرار هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 22, 2018
وتقع الغوطة الشرقية في ريف دمشق تحت سيطرة عدد من الفصائل المسلحة، وهي من المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تقوده موسكو لحل النزاع المسلح المستمر في سوريا منذ سبع سنوات.
وتقوم القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين.
#تصريح | نشدد على ضرورة وقف النظام السوري للعنف، وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في اعلان جنيف١ وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 22, 2018
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