هيئة الترفيه السعودية تعلن بدء بناء دار للأوبرا

وقال الخطيب: "في السابق كان المستثمرون يذهبون إلى خارج المملكة حتى ينتجون أعمالهم لتعرض داخل السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل ما يتعلق بالترفيه"، وكشف أن السعودية ستستثمر 64 مليار دولار في الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.
وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت أخيراً أن المملكة ستفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية.
"نحن لانتحدث عن خطط..— هيئة الترفيه (@GEA_SA) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨
بدأ التنفيذ وسنستمر حتى نصل للمستوى المأمول ونحقق أعلى المعايير العالمية"
معالي الرئيس أحمد الخطيب#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/pRCtoKvf2U
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