هيئة الترفيه السعودية تعلن بدء بناء دار للأوبرا

أعلنت هيئة الترفيه السعودية، اليوم الخميس 22 فبراير/شباط، عن البدء بإنشاء دار الأوبرا.

© Photo/ khaled refky المطرب السعودي أحمد غزالة لـ "سبوتنيك": المملكة ستشهد انفتاحا كبيرا على الفن في المرحلة المقبلة

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب، خلال حفل الهيئة لإطلاق وتدشين روزنامة الترفيه 2018، إن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017، ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف، لافتا إلى أنه في العام 2017، أقامت الهيئة 2200 فعالية وتهدف للوصول إلى 50 ألف فعالية في 2030.

وقال الخطيب: "في السابق كان المستثمرون يذهبون إلى خارج المملكة حتى ينتجون أعمالهم لتعرض داخل السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل ما يتعلق بالترفيه"، وكشف أن السعودية ستستثمر 64 مليار دولار في الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت أخيراً أن المملكة ستفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية.

"نحن لانتحدث عن خطط..

بدأ التنفيذ وسنستمر حتى نصل للمستوى المأمول ونحقق أعلى المعايير العالمية"



معالي الرئيس أحمد الخطيب#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/pRCtoKvf2U — هيئة الترفيه (@GEA_SA) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨

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