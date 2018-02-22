الجبير: يجب على قطر ألا توفر ملاذا للإرهابيين

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس 22 فبراير/شباط، إن قطر تحاول إخفاء وجهها المظلم الذي يظهر دعمها للإرهاب، مؤكدا أنها توفر "ملاذا للإرهابيين".

© REUTERS/ MICHAELA REHLE الجبير: نعمل مع شركائنا في الخليج والعالم لعزل إيران

وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي من بروكسل، أكد الجبير: "أن بلاده لا تتسامح أبدا مع الإرهاب ومع تمويله ومع دعم التطرف، مضيفًا: "طلبنا بسيط من قطر ، عليها وقف دعم الإرهاب والتطرف ووقف خطاب الكراهية، كما يتوجب عليها أن لا توفر ملاذا للإرهابيين".

وأضاف وزير الخارجية السعودي، إن إيران دولة لا تعترف بالمواطنة وتسعى للتدخل في شؤون الدول من خلال الطائفية، قائلاً: "علينا التعاون كي نلزم إيران بعدم التدخل في دول المنطقة"، وأضاف: "نقول لإيران كفى والثورة انتهت".

وفي ملف اليمن، قال إن "الحوثيين المدعومين من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن وزرعوا الألغام في كل مكان ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم.

وأكد: "الحوثيون يحصلون من إيران على صواريخ باليستية، موضحاً أنهم سيعودون إلى طريق المفاوضات لأنها الحل الوحيد، وأكد أنه لا يحق للحوثيين التحكم باليمن والسيطرة على الدولة". وصرح قائلًا: "لم نسع إلى الحرب في اليمن ولكنها فرضت على المملكة".

وفيما يخص الأزمة السورية، تحدث "الجبير": "نريد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وهي الحل الوحيد"، مضيفًا: "نتواصل مع روسيا للضغط على نظام الأسد".

وعن ليبيا، تحدث عن مخاوف كبيرة من تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي من ليبيا باتجاه دول الساحل، فيما قال إن السعودية تعمل على دعم العراق بكل السبل لضمان عدم عودة داعش الإرهابي".