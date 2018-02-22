العراق أعاد 27 طفلا و4 نساء إلى روسيا بعد عدم إثبات إدانتهم بالإرهاب

أعلنت الخارجية العراقية أن بغداد أعاد إلى روسيا 27 طفلا و4 نساء، بعدما ثبت عدم ارتباطهم بالإرهاب، لافتا إلى وجود عدد آخر ما زال يخضع للتحقيق.

© Sputnik. Russian FSB "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم داغستان بجنوب روسيا

بغداد — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد المحجوب، للصحفيين اليوم الخميس، إن "27 طفلاً و4 نساء تم إعادتهم لروسيا بعد عدم إثبات إدانتهم للإرهاب" موضحا أنهم سيحاكمون في محاكم روسيا

وأضاف المتحدث "توجد نساء روس محتجزات، ثبتت براءة بعضن، ومنهن من تم إدانتهن ومنهن لا يزلن في طور التحقيق".

ولفت إلى أن "النساء الذين أعيدوا لروسيا يحاكمون في المحاكم الروسية بتهمة الدخول غير الشرعي للعراق".