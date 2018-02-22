مقتل 12 مدنيا في قصف جديد لـ"التحالف الدولي" على دير الزور

© Sputnik. Morad Saeed بعد أن استعادها الجيش السوري... دير الزور تعود للحياة وتنهض

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ، ارتكب "طيران التحالف الأمريكي مساء أمس الأربعاء مجزرة جديدة راح ضحيتها عدد من المدنيين جراء اعتداء طيرانه على الأحياء السكنية في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي".

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية في بلدة هجين بدير الزور، قولها إن طائرات تابعة للتحالف الدولي، قصفت بعدة صواريخ البلدة الواقعة شمال غرب مدينة البوكمال بنحو 50 كلم بالريف الشرقي، مؤكدة أن "عدوان طيران التحالف تسبب بارتقاء 12 شهيدا من المدنيين أغلبيتهم من النساء الأطفال إضافة إلى جرح العشرات إصابات بعضهم خطرة جداً ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للارتفاع".

وتحدثت المصادر عن وقوع أضرار مادية كبيرة بمنازل المواطنين وتدمير أحد الأفران وسط البلدة نتيجة القضف الذي يأتي بعد أقل من 48 ساعة على مقتل 16 مدنياً في قصف بقرية البحرة المجاورة لبلدة هجين.